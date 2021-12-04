محمد بن زايد يستقبل رئيس نيجيريا

المصدر: وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مساء اليوم، في قصر الشاطئ فخامة محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية الصديقة، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة، ويرعى احتفالات بلاده باليوم الوطني التي أقيمت يوم أمس في معرض إكسبو 2020 دبي.

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفخامة رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، علاقات الصداقة ومسارات التعاون بين البلدين والفرص الواعدة المتوافرة لديهما لتنميتها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز جهود التنمية والتطور للبلدين وشعبيهما.

وهنأ الرئيس محمد بخاري سموه ودولة الإمارات قيادةً وشعباً بمناسبة اليوبيل الذهبي للدولة.. متمنياً للإمارات مزيداً من التقدم والازدهار.

من جانبه، أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لفخامة الرئيس محمد بخاري لما أبداه من مشاعر صادقة تجاه دولة الإمارات وشعبها في أفراحها الوطنية.. متمنياً لنيجيريا الصديقة دوام التطور والرخاء.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

كما تطرق اللقاء إلى مشاركة نيجيريا في معرض إكسبو 2020 دبي، وأهمية هذه المشاركة في إبراز الفرص التنموية لديها، ورؤيتها لتحقيق التنمية المستدامة خلال السنوات المقبلة.

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