ختام ناجح لمهرجان سالم الكراب بنادي الإمارات

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شهد نادي الإمارات ختام مهرجان سالم خليفة الكراب، رحمة الله عليه، والذي أقيم تزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الخمسين، والذي تم تخصيصه لمواليد 2010/2011.

حضر الختام يوسف عبد الله البطران رئيس مجلس الإدارة ووليد محمد عبد الكريم النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة وعبد الله إبراهيم الطويل وثاني سالم الشحي وعارفة صالح الفلاحي وجمال أحمد القرصي أعضاء مجلس الإدارة والشركات وعدد من أعضاء مجالس الإدارات السابقة بالنادي، والمدربان الوطنيان القديران عبد الله صقر وعلي بو دنوس وعدد من أسرة وعائلة سالم الكراب، رحمة الله عليه، وممثلي الأندية المشاركة في المهرجان من عجمان ودبا الفجيرة ورأس الخيمة وأكاديمية عبد الله صقر والإمارات الخاصة، بالإضافة إلى نادي الإمارات، كما شهد المهرجان تواجد عدد كبير ومميز من العائلات وأولياء أمور اللاعبين الذين أثرو المهرجان بجانب فريق سفيرات نادي الإمارات.

وتضمن المهرجان الذي أشرف عليه منصور حسين عضو مجلس الإدارة مشرف المراحل السنية بنادي الإمارات وسيف الزعابي نائب مشرف المراحل السنية ومازن سوقار نائب المدير التنفيذي بالنادي وسكرتير المراحل السنية وموزة الخابوري مسؤولة العلاقات في المراحل السنية العديد من الفعاليات والبرامج والأنشطة الترفيهية للحضور والذي نال إعجاب واستحسان الحضور الغفير.



تكريم

وقام يوسف البطران في ختام المهرجان بتكريم عائلة سالم الكراب، رحمة الله عليه، تكريماً وتقديراً للمغفور له بإذن الله، كما تم تكريم المدرب عبد الله صقر المدرب الوطني القدير، وشمل التكريم الفائزين بالجوائز الشخصية في المهرجان، وأيضاً تضمن التكريم كل المشاركين من اللاعبين في كل الفرق المشاركة. كما تم تكريم وتتويج فريق نادي الإمارات الفائز بالمهرجان.

ويعد المهرجان من المهرجانات المميزة على مستوى الدولة وشهد تجمعاً كبيراً وفعّالاً.



الإخلاص



وأكد منصور حسين المشرف العام على المراحل السنية بنادي الإمارات أن الإخلاص والمثابرة في العمل هما أحد أسباب النجاح الذي تحقق للمهرجان، وهو نتاج للجهود المتتالية لكل الفرق واللجان التي شاركت وساهمت في إنجاح المهرجان، وهذا شيء قليل يقدمه النادي في حق أحد المخلصين لنادي الإمارات وهو المغفور له بإذن الله سالم الكراب، كما أوضح أن هناك مبادرات وأفكار قادمة وخطة عمل لتكريم كذلك مجموعة من أوفياء الصقور الذين توفاهم الله وتخليد أسمائهم في عدد من المهرجانات المقبلة.

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