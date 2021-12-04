«جمعة الماجد» يحتفل بعيد الاتحاد الخمسين

المصدر: دبي - البيان

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نظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بمقره في دبي احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، حضره موظفو المركز من جميع الأقسام بالإضافة إلى بعض مدراء مجموعة جمعة الماجد.

بدأ الحفل بالسلام الوطني للإمارات، ثم تحدثت الكاتبة شيخة المطيري، رئيسة قسم الثقافة الوطنية والعلاقات العامة والإعلام في المركز، عن الإنجازات التي تحققت للإمارات طوال الخمسين سنة الماضية.

وتخلل الحفل عرض لفيلم بعنوان«الإمارات ـ إطلالة ذهبية على الخمسين» استعرض الفيلم أبرز المحطات الرئيسية في مسيرة الاتحاد، كما بين الفيلم المحطات التي مهدت لقيام الاتحاد وصولاً إلى الوقت الحاضر.

ثم ألقى مدير عام المركز الدكتور محمد كامل جاد، ورؤساء أقسام المركز، والأستاذ بسام الحلو، المدير الإداري لمجموعة جمعة الماجد، كلمات تهنئة بمناسبة الخمسين، أشادوا فيها بدور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، باني نهضة الدولة ومؤسسها وإخوانه حكام الإمارات في ترسيخ أقدام الاتحاد في مسيرة التطور الحضارية العالمية.

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