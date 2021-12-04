فنانون وشعراء يتغنّون بعيد الاتحاد في دبا الفجيرة

المصدر: الفجيرة - البيان

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نظمت «لجنة إمارة الفجيرة لاحتفالات عيد الاتحاد الخمسين للدولة» حفلًا غنائيًا على مسرح الفقيت بدبا الفجيرة، شارك فيه فنانون نجوم وشعراء احتفالًا بهذه المناسبة. وافتتحت الأمسية بعروض ضوئية ضخمة للألعاب النارية التي أبهرت الآلاف من الحضور، وأضاءت سماء دبا الفجيرة في جوٍ احتفالي مبهج بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيدها الخمسين. وأدّى الفنان الإماراتي خالد محمد توليفة متنوعة من الأغاني التي تميزت بالألحان التراثية والكلمات الشعبية الإماراتية وأطرب بها حضور الحفل. كما شارك الفنان الإماراتي هزاع الضنحاني بأداء مجموعة من الأغاني التي كتبها وتغنّى بها أشهر شعراء النبط الإماراتيين والخليجيين، واجتذبت الجمهور المحب لهذا اللون الغنائي.

تفاعل لافت

كما تفاعل جمهور الحفل مع أداء الفنانة شمس الكويتية التي غنّت مجموعة متنوعة من أعمالها الغنائية السابقة والحديثة. فيما قدّم الفنان الإماراتي عبدالله بالخير فقرته الغنائية وسط تفاعلٍ لافتٍ من الجمهور، حيث أدّى مجموعة من أغانيه التي حصدت شعبية وجماهيرية عالية في مسيرته الفنية.

وتخللت الحفل فقرات شعريّة شارك فيها شعراء من دبا الفجيرة، وهم الشاعر فيصل الموح، والشاعر محمد علي اليماحي، والشاعر سعيد سبيل الظنحاني، الذين تغنّوا بقصائد وطنية حماسية عبّرت عن مشاعر الفخر والابتهاج بعيد الاتحاد الخمسين للدولة. وشهدت الأمسية الفنية إقبالًا كثيفًا من الجماهير الغفيرة التي توافدت لحضور الحفل من داخل الإمارة وخارجها، وسط أجواء احتفالية مُبهجة احتفاءً بالمناسبة الوطنية الغالية.

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