وفد من شرطة أبوظبي يزور «مهرجان قصر الحصن»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي عن اعتزازها الكبير بالموروث الثقافي والتراثي في قصر الحصن بأبوظبي.

وقال اللواء سالم شاهين النعيمي مدير قطاع الموارد البشرية خلال زيارته ووفد من القطاع لمهرجان الحصن السنوي 2021 إن زيارتنا مصدر فخر كبير لنا، لما يعكسه الحصن من تاريخ دولة الإمارات الغني بالموروث الثقافي العريق والمصاحب للثقافة المعاصرة الإبداعية والمبتكرة.

وأضاف: التمسنا من خلال جولتنا في أرجاء القصر العودة إلى رحاب الماضي واستكشاف إرث أجدادنا الذي نستند عليه في تطلعاتنا نحو المستقبل.

وتنظم المهرجان دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، بهدف الاحتفاء بالتراث الإماراتي والمنطقة التاريخية وما ترمز إليه من عادات وقيم ومُثل عليا.

وتجول اللواء النعيمي يرافقه مدراء إدارات قطاع الموارد البشرية، ونواب المدراء، وعدد من الضباط في أرجاء المهرجان، والمتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات المرتبطة بالتراث الإماراتي.

واستمع الوفد إلى سرد القصص الشعبية والحِرف اليدوية في «قصر الحصن» و«بيت الحِرفيين»، عبر مشاهد تمثيلية تقدم تجربة حية من الماضي، وإعادة تمثيل الحياة اليومية في القصر في الخمسينات والستينات.

واطلع على عروض العيّالة وعرض السيارات الكلاسيكية القديمة، وشرطة القصر، وزار القرية الشعبية وبيت الزهبة والسوق ومحال الصناعات القديمة، ومعرض «عدسة عبر الزمن».

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