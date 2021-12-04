بحث تعزيز التعاون بين شرطة أبوظبي والشرطة الأسترالية

المصدر: أبوظبي- البيان

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التقى اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي في جناح فزعة بـ«إكسبو 2020 دبي» بريت بوينتينج نائب المفوض بالشرطة الفيدرالية الأسترالية، بحضور اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات العمل الشرطي والأمني، وتعزيز التعاون المستقبلي بين الجهتين.

كما حضر اللقاء اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي، والعقيد خلفان عبدالله المنصوري مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي، إلى جانب هايدي فينامور سفيرة أستراليا لدى الدولة.

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