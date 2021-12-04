محمد بن زايد يستقبل وزير خارجية الهند

المصدر: وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر الشاطئ .. الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الصديقة.

ورحب سموه خلال اللقاء بزيارة وزير الشؤون الخارجية الهندي ..الذي نقل إلى سموه تهاني ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند بمناسبة احتفالات دولة الإمارات بيوبيلها الذهبي وتمنياته للدولة وشعبها مزيدا من التقدم والازدهار وللعلاقات بين البلدين دوام التطور والارتقاء.

وفيما حمله سموه تحياته إلى رئيس وزراء الهند وتمنياته لبلده وشعبه الصديق مزيدا من التطور والنماء .. معربا عن شكره وتقديره لدولة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لمشاركته التهاني بأفراح الإمارات الوطنية.

وبحث سموه ووزير الشؤون الخارجية في الهند .. جوانب التعاون والعمل المشترك الذي يرسخ الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات جمهورية الهند ويحقق مصالحهما المشتركة وتطلعات شعبيهما الصديقين.

كما تبادل سموه والوزير الضيف.. وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء .. سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني.

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