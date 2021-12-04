محمد بن راشد يلتقي رئيس وزراء روسيا في مقر إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

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التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، ميخائيل ميشوستين رئيس وزراء روسيا في مقر إكسبو 2020 دبي، حيث جرى بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال سموه، "أثناء لقائي اليوم برئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين.. علاقاتنا مع روسيا متميزة، 80٪ من الاستثمارات العربية في روسيا إماراتية و90٪ من استثمارات روسيا في العالم العربي في الإمارات.. لدينا 4000 شركة روسية ونحن الشريك التجاري الأكبر لروسيا خليجيا.

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