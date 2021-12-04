"صحة" تنقذ طفلة بعمر 6 أسابيع تعاني من انسداد الأمعاء الدقيق

المصدر: وام

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نجحت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" في علاج طفلة حديثة الولادة تبلغ من العمر 6 أسابيع كانت تعاني من انسداد الأمعاء الدقيقة وسبب لها الاقياء المتواصل وعدم تمكنها من الحصول على الغذاء اللازم وعدم النوم.

وقال الدكتور مصطفى حمشو استشاري جراحة الأطفال في مستشفى توام إحدى منشآت شركة "صحة" إن الرضيعة تعاني من انسدادهضمي علوي ينجم في الغالب عن تشوه ولادي مشيرا إلى انه تم اجراء العلاج اللازم وفتح الانسداد بنجاح تام بتدخل جراحي طفيف حيث تحسنت حالتها بشكل ملحوظ وتوقف القيء المستمر الذي كانت تعاني منه وبدأت ترضع بشكل طبيعي ونامت كذلك بشكل طبيعي.

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