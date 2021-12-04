محمد بن زايد: سعدت وإخواني الحكام بالعرض الاحتفالي لعيد الاتحاد الـ 50

المصدر: دبي - البيان

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عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن سعادته بحضور العرض الاحتفالي الذي أقيم وسط جبال حتا بمناسبة عيد الاتحاد الـ 50، مشيراً سموه إلى أن العرض تناول لمحات من تاريخ الوطن وتصوراتنا لمستقبل الدولة.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في «إنستغرام»: «سعدت وإخواني الحكام بالعرض الاحتفالي الذي أقيم وسط جبال حتا بمناسبة عيد الاتحاد الـ 50.. تناول لمحات من تاريخ الوطن وتصوراتنا لمستقبل الدولة خلال الأعوام الخمسين القادمة».

وشهد أول من أمس، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود وسمو نواب الحكام والشيوخ، الاحتفال الرسمي باليوبيل الذهبي لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة «عيد الاتحاد الـ 50»، والذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في منطقة حتا، في دبي.

وتضمن العرض منحوتة رئيسية على مسرح عائم وسط سد حتا في ربوع المناظر الطبيعية الخلابة، فيما شمل تقنيات متطورة لتسليط الضوء على العلاقة الوطيدة بين الإنسان والطبيعة وتاريخ أرض الإمارات منذ القرن التاسع عشر.

وشمل العرض عدة فصول تناولت تاريخ الإمارات قبل الاتحاد، ولحظات تاريخية من الأعوام الخمسين الماضية، وطرح تصورات لمستقبل الدولة خلال الأعوام الخمسين القادمة.

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