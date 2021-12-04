37 جهة داعمة وراعية في (مهرجان الضواحي)

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أكد الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي أن تواصل فعاليات مهرجان ضواحي الذي يتوج لمرحلة قطعتها دائرة شؤون الضواحي والقرى جاء ليرسخ رؤية ثاقبة خطّها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة من أجل ترابط وتماسك الأسرة يشار إليها بالبنان في خضم الأنشطة المزدهرة بإمارة الشارقة، وتميزها بانتظار الأهالي لها وبشوق لتكون ملتقى عائلياً فريداً ونوعياً ومتميزاً، مبيناً أن المهرجان يأتي بحلة جديدة وبتحضيرات كبيرة ومختلفة تتضمن 16 لعبة جديدة تمثل حلقة من حلقات الجذب الأسري بجانب طرح برامج ثقافية توعوية عديدة سينقلها البث المباشر والحي من أرض حديقة القرائن 5 في التلفزيون والإذاعة، كما أنه سيستمر 3 أسابيع، مثمناً حضور الدوائر الحكومية وعددها 37 جهة بجانب الرعاة والمشاركين واستعرض الجديد والمتميز في مهرجان ضواحي 10 في فعالياته المتميزة التي ستقام في حديقة القرائن 5 بمدينة الشارقة، داعياً الأسر إلى سرعة الحصول على تذاكر دخول المهرجان التي ستتوافر في أكثر من منفذ وبسعر رمزي ما سيُمكن الحضور من فرصة الدخول في السحب على 10 سيارات، إضافة إلى الاستمتاع بفقرات متنوعة مثل السيرك المتحرك والساحة الثلجية لتشكل عنصر جذب للجمهور.



فعاليات مبتكرة



جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي نظمته دائرة شؤون الضواحي والقرى بمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار وكشفت فيه عن تنظيمها مهرجان ضواحي 10 في حديقة القرائن 5 بإضافات جديدة وفعاليات مبتكرة ومختلفة عن الأعوام الــ9 الماضية، معلنة فيه وبحضور الجهات الراعية والداعمة والمؤسسات الإعلامية أن المهرجان سيستمر 3 أسابيع وسيشهد أجواء اجتماعية ترفيهية ثقافية تتلاقى في رحابها الأسر مع أبنائها في عدد من الفعاليات المشوّقة والأنشطة الترفيهية المتنوعة التي تم اختيارها بعناية في الفترة من 9 إلى 31 ديسمبر 2021. وسيحظى الزوار بفرصة المشاركة في سحب على 10 سيارات والاستمتاع بالسيرك المتحرك والساحة الثلجية و16 لعبة جديدة علاوة على مشاركة هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون بتقديم تغطية حية ومباشرة ومسابقات للجمهور من موقع المهرجان في الحديقة.



حرص



من جانبه أكد الدكتور عبدالعزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث حرص المعهد على مشاركته السنوية في مهرجان ضواحي والمتمثلة بتقديم برامج ثقافية وتراثية حافلة تشتمل على عروض فنية وحكائية بواقع عرضين فنيين يومياً وحكايتين أسبوعياً وورش ودورات تدريبية على الصناعات اليدوية كصناعة الدمى والحلي والجبسيات والسفافة والتلي وصناعة الليخ وقرض البراقع وصناعة المكاحل وصناعة الدخون وصبغ الملابس والخياطة وغيرها.



وبدوره أشار علي بوغازيين من بلدية الشارقة إلى حرص البلدية على دعمها للفعاليات من خلال توفير مختلف الخدمات الخاصة بحديقة القرائن 5 والإسهام مع دائرة شؤون الضواحي والقرى في إطار تلاقي الحرص السنوي على إنجاح المهرجان، كما نقل عبدالله شهيل من هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تحيات الهيئة للحضور، مؤكداً أن الهيئة لن تتوانى عن توفير مختلف خدماتها للمهرجان لتكون شريكاً فاعلاً وحاضراً سنوياً وداعماً لمهرجان ضواحي.



وأشار حسن البلغوني مدير إدارة الاتصال المؤسسي بمصرف الشارقة الإسلامي إلى أن المصرف يترجم سياساته وتوجهاته في المسؤولية المجتمعية ليكون شريكاً وفاعلاً في الأحداث والفعاليات المجتمعية كافة والتي من بينها مهرجان ضواحي ليشارك بدوره في دعم المهرجان التزاماً بسياساته واستراتيجياته مصرفاً وطنياً.

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