حمدان بن محمد يتغنى شعراً بالوطن والقيادة الرشيدة

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كعادته دائماً يسجل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، حضوره البهي في المناسبات الكبرى، خصوصاً الوطنية منها، ليكون في مقدمة المحتفين بأمجاد الوطن فخراً واعتزازاً، ومع تواصل احتفالات شعب الإمارات والمقيمين على أرضها بعيد الاتحاد الخمسين، تنساب كلمات سموه شعراً يتغنى بالوطن وقياداته الرشيدة في قصيدة رائعة نشرها على حساب سموه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام».



«عاش الوطن».. هكذا يفتتح سمو الشيخ حمدان بن محمد قصيدته باستحضار الوطن وتخليده تحت قيادة حكيمة رسم لها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، خطة الريادة والتقدم مع حكام الإمارات.

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