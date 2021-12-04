«صحة دبي» تصدر دليل الرقابة والتفتيش الذاتي على المنشآت المرخصة

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدرت هيئة الصحة بدبي تعميماً إلى كل المنشآت الصحية المرخصة الواقعة ضمن نطاق اختصاصها وصلاحياتها حول الرقابة والتفتيش الذاتي للمنشآت الصحية بدبي، وتقرر تطبيق آلية الرقابة والتفتيش الذاتي، والتي تتضمن مشاركة جميع المنشآت الصحية المرخصة الواقعة ضمن النطاق وفق بنود التعميم، ويُعمل بهذا التعميم اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى المنشآت اتخاذ كل ما يلزم لضمان التقيد التام بما ورد فيه من أحكام تفادياً لأية مساءلة قانونية.



وبينت أن تفعيل آلية الرقابة جاء لغايات تعزيز روح المسؤولية والرقابة الذاتية لدى المنشآت الصحية المرخصة ونظراً لكون القطاع الصحي شريكاً استراتيجياً في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمجتمع، وبغرض وضع نظام قائم على الفعالية والكفاءة والشفافية في عملية التدقيق على المنشآت الصحية ولضمان جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة ورضا وسعادة المتعاملين ووصولاً إلى أفضل الممارسات في هذا المجال.



وبينت الصحة أنه بناءً على ذلك، يتوجب على جميع المنشآت الصحية الالتزام باستخدام قوائم التحقق الذاتية لكل منشأة صحية، حسب التصنيف الممنوح لها، وتعبئة قوائم التحقق الذاتية من قبل الكادر الوظيفي الداخلي المعني بعملية الرقابة والتفتيش الذاتي في كل منشأة صحية. وإرسالها إلى البريد الإلكتروني الخاص بقسم التفتيش وقسم الرقابة الدوائية، وسيقوم فريق التفتيش التابع لهيئة الصحة في دبي بالإطلاع على القوائم الذاتية والتحقق من مضمونها قبل الزيارة الميدانية للمنشأة الصحية، والالتزام باستمرار عملية التفتيش الذاتي من قبل المنشأة بشكل دائم ودوري وإعادة تعبئة قوائم التحقق كل 3 أشهر.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز