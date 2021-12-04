عونك يا وطن ينظم مسيرة بواحة العين

المصدر: العين - البيان

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نظم فريق عونك يا وطن التطوعي بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الخمسين مسيرة بواحة العين، وذلك بمشاركة الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري رئيس فريق عونك يا وطن التطوعي وممثلين عن الجمعيات الخيرية والإنسانية والرعاة والفرق التطوعية، وحضور نحو 300 مشارك من مختلف الأعمار ممن استوفوا الإجراءات الصحية في تطبيق الحصن والحصول على نتيجة سلبية لفحص «كوفيد 19»، حيث جابت المسيرة مسافة 2 كم ضمن واحة نخيل العين التراثية وسط المدينة، تبعها احتفال تخلله فقرات فنية وأنشطة متنوعة.



وأشار الشيخ محمد العامري: «إنه في كل عام يؤكد أبناء الإمارات ولاءهم ومحبتهم لوطنهم وقيادتهم الرشيدة، ويؤكدون إصرارهم على بذل المزيد من العطاء من أجل استكمال مسيرة الخير التي حملها الأولون في بناء وطن عامر بالقلوب الصادقة والسواعد القوية والإرادة التي لا تلين، في كل يوم يتجدد عطاء وولاء أبناء الإمارات لهذا الوطن الذي يفخرون به أينما كانوا، وعاماً بعد عام تمضي سفينة العطاء بقلوب صادقة خلف قيادة وعدت فأعطت وصدقت ولم تبخل هو وطن فيه أعطى القادة أروع صور التلاحم والعطاء والمحبة المتبادلة».



وتابع بن حم: إن عام الخمسين شاهدٌ على إنجازات تاريخية تتوج باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، وتؤسس للانطلاق نحو مستقبل زاهر في مئويتها 2071، والتي بدأت منذ الإعلان عن قيام دولة الإمارات في عام 1971 احتفاءً بالإرادة العظيمة والعزيمة القوية التي تحلى بها الآباء المؤسسون في بناء دولة الإمارات والجهود التي بذلها أبناء الوطن حتى أصبحت دولة الإمارات إحدى أكبر الدول نمواً وتطوراً في العالم.



ودعا بن حم الجميع إلى المشاركة في فعاليات وأنشطة احتفالات اليوم الوطني التي ينظمها فريق عونك يا وطن، والتي يحرص من خلالها على التنوع في الفقرات لتستهوي جميع أفراد العائلة وتركز على إنجازات الوطن على مدى خمسين عاماً لغرس العادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة في نفوس الجميع، فيما تشكل فرصة للجميع للتعبير عن حبهم وتقديرهم لدولة الإمارات.



ومن جانبها قالت سلام القاسم منسق فريق عونك يا وطن: إن الهدف من المسيرة هو الاحتفال بعيد الاتحاد لدولتنا الحبيبة، حيث بدأت الإمارات تحت قيادتها الرشيدة وشعبها الوفي مرحلة جديدة في حياة هذا الوطن الغالي، وفقاً لما أراده المؤسس الباني المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.

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