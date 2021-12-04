العقة والفقيت الأكثر إقبالاً خلال احتفالات الخمسين

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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توافد آلاف من الزوار من مختلف أنحاء الدولة على منطقتي العقة والفقيت بدبا الفجيرة لقضاء إجازة عيد الاتحاد الـ50 للاستمتاع بالجلوس بين أحضان الطبيعة ومشاهدة الاحتفالات المبهجة، وسط الأجواء الباردة في شهر ديسمبر الذي تسجل فيه درجات الحرارة انخفاضاً ملحوظاً معلنة عن دخول فصل الشتاء، إذ نصبت الخيام في المناطق المخصصة للمبيت، البعض فضلوا الجلوس على مقربة من الجبال الشاهقة وسط أشجار السمر والغاف المنتشرة في المنطقة، وآخرون اتخذوا من الشاطئ مكاناً للجلوس فيه على امتداد الساحل لقضاء أجمل الأوقات بين سحر رمالها وزرقة مياه بحرها.



استقطبت المنطقة أعداداً كبيرة من العائلات والسياح الذين وجدوا في المنطقة فرصة للترويح عن النفس والاستمتاع بالهواء المنعش.



وحرصت القيادة العامة لشرطة الفجيرة على تكثيف وانتشار الدوريات المرورية والأمنية على جميع طرق الإمارة الداخلية والخارجية وتركيزها على المناطق السياحية في الإمارة التي يكثر التوافد عليها أثناء إجازة اليوم الوطني، وتوفير القوة اللازمة لتأمين حركة السير وتأمين مناطق تجمع العائلات وتقديم المساعدات والخدمات الشرطية كافة للزائرين والحرص على حفظ الأمن والاستقرار.

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