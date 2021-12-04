مركز جامع الشيخ زايد الكبير ينظم «أبواب على الإمارات»

المصدر: أبوظبي - وام

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احتفى مركز جامع الشيخ زايد الكبير بعيد الاتحاد الخمسين انطلاقاً من مكانته كصرح حضاري وطني ووجهة ثقافية تستقطب الزوار من مختلف ثقافات العالم.



فقد نظم المركز فعالية «أبواب على الإمارات»، والتي تمثلت في سبع شاشات تفاعلية خلف أبواب تراثية، تستعرض معلومات عن إمارات الدولة السبع وما تتميز به كل إمارة بمميزاتها الفريدة، كما قدم أخصائيو الجولات الثقافية في المركز صوراً قيّمة لإطلاع مرتادي الجامع من مختلف ثقافات العالم على ما تحمل المناسبات الوطنية من معاني وقيم لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها، وما تجدد في النفوس من مشاعر الولاء للوطن.



وأتاح احتفاء موظفي المركز بعيد الاتحاد الخمسين في مقره الذي يعد وجهة عالمية يقصدها الملايين من مختلف أنحاء العالم، إثراء تجربة مرتاديه من مختلف الثقافات، من خلال تقديم الصورة الحضارية المشرقة لمجتمع دولة الإمارات، بما جبل عليه من قيم نبيلة أرسى جذورها القائد المؤسس، حيث شاركوا موظفي المركز احتفاءهم بعيد الاتحاد الخمسين، في مشهد حضاري يجسد رسالة المركز في تعزيز التواصل الحضاري بين الشعوب ويرسخ ثقافة التسامح والإخاء والحوار بينهم.

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