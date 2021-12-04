خطوات إصدار تأشيرة سياحية متعددة السفرات في الإمارات

المصدر: البيان

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كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عن خطوات إصدار تأشيرة سياحية متعددة السفرات لكافة الجنسيات في الإمارات.

وأوضحت الهيئة أنه بإمكان الأفراد إصدار التأشيرة السياحية عبر موقعها الإلكتروني www.ica.gov.ae .

خطوات إصدار تأشيرة سياحية متعددة السفرات

- الدخول إلى موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ www.ica.gov.ae .

- اختيار القنوات الذكية.

- تسجيل الدخول إلى النظام باستخدام حساب مكاتب الطباعة.

- اختيار الخدمة من خلال لوحة التحكم.. خريطة الخدمات.. الإدارة (الإمارة) - الخدمة الرئيسية (التأشيرة) - الخدمة (عدة سفرات) - الخدمة الفرعية (سياحة طويلة الأمد 5 سنوات لكافة الجنسيات) - نوع الإجراء (إصدار لمجموعة عائلية).

- تعبئة البيانات المطلوبة.. بيانات الطلب - المرفقات - مراجعة الطلب - الرسوم.

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