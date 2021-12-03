محمد بن زايد يبحث هاتفياً مع رئيس وزراء اليونان تعزيز العلاقات الثنائية

المصدر: وام

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بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال اتصال هاتفي مع معالي كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان الصديقة، علاقات الصداقة والتعاون الثنائي وسبل تنميته في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، خلال الاتصال الهاتفي، أن اليونان شريك مهم في العديد من القضايا والملفات الإقليمية، والإمارات حريصة على مواصلة التنسيق والتشاور وتبادل وجهات النظر معها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين من ناحية، ومصلحة الاستقرار والسلام والتعاون والتنمية في المنطقة من ناحية أخرى.

من جانبه، هنأ رئيس الوزراء اليوناني معالي كيرياكوس ميتسوتاكيس، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بعيد الاتحاد الخمسين ، متمنياً لدولة الإمارات وشعبها المزيد من الاستقرار والتنمية، مؤكدا عمق العلاقات الإماراتية - اليونانية على المستويات كافة.

كما تم خلال الاتصال الهاتفي استعراض العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين والفرص الاستثمارية المشتركة لتعزيز هذه العلاقات ودفعها إلى الأمام خلال الفترة المقبلة.

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