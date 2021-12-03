محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس أوكرانيا

المصدر: وام

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تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، اليوم "الجمعة"، اتصالاً هاتفياً من فخامة فلوديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا الصديقة، هنأ خلاله سموه بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين..متمنياً لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

وبحث سموه والرئيس الأوكراني علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المتبادلة.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لفخامة فلوديمير زيلينسكي لما أبداه من مشاعر صادقة تجاه دولة الإمارات وشعبها..متمنياً لأوكرانيا دوام التطور والازدهار.

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