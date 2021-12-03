محمد بن زايد: الإمارات وفرنسا ترسخان أسس السلام والاستقرار في المنطقة والعالم

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن الإمارات وفرنسا تمضيان نحو تعميق مصالحهما المشتركة وترسيخ أسس السلام والاستقرار في المنطقة والعالم في إطار شراكتهما الاستراتيجية.

وقال سموهعبر تويتر: "سعدت باستقبال صديقي ايمانويل ماكرون. أجرينا مباحثات بناءة حول علاقات البلدين وشهدنا توقيع اتفاقيات في العديد من المجالات. في إطار شراكتهما الاستراتيجية تمضي الإمارات وفرنسا نحو تعميق مصالحهما المشتركة وترسيخ أسس السلام والاستقرار في المنطقة والعالم".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز