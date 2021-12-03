طقس الإمارات غداً.. انخفاض في درجات الحرارة

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب على بعض المناطق الشمالية والسواحل والبحر، وتميل درجات الحرارة للانخفاض يصبح رطب ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الداخلية الشرقية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة على البحر.الرياح: - شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: متوسط الموج يضطرب أحياناً

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:24 والمد الثاني عند الساعة 02:04

الجزر الأول عند الساعة 19:29 والجزر الثاني عند الساعة 06:37

بحر عمان: خفيف الموج

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:28 والمد الثاني عند الساعة 22:25

الجزر الاول عند الساعة 15:19 والجزر الثاني عند الساعة 04:06

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 26 18 80 35

دبي 27 27 70 35

الشارقة 27 16 80 35

عجمان 26 20 80 35

أم القيوين 27 17 85 30

رأس الخيمة 27 18 80 35

الفجيرة 31 21 85 30

العين 27 18 85 25

ليوا 28 16 85 25

الرويس 26 16 80 30

السلع 27 17 85 30

دلما 26 19 85 35

طنب الكبرى 28 21 85 35

طنب الصغرى 28 21 85 35

أبو موسى 28 21 80 35

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