شرطة أبوظبي تطلق أول برنامج للنقاط المرورية "لأصحاب الهمم"

المصدر: البيان

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أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ممثلة بإدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة وبالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أول برنامج للنقاط المرورية لأصحاب الهمم على مستوى الدولة تزامناً مع اليوم العالمي لأصحاب الهمم الذي يصادف 3 ديسمبر من كل عام، ويستهدف في المرحلة الأولى فئة الصم وضعاف السمع "بلغة الاشارة".

وحضر حفل تدشين البرنامج في مركز أبوظبي للشباب، سعادة نافع الحمادي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم والعقيد أحمد جمعة الخييلي مدير إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بالإنابة في قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي وعدد من مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام في كلا الجهتين وعدد من الشباب من فئة الصم وضعاف السمع.

وأكد سعادة نافع الحمادي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم أهمية التعاون المشترك مع شرطة أبوظبي في تنفيذ مختلف المبادرات، لتقديم أرقى الخدمات النوعيّة والمتميّزة لأصحاب الهمم، وتطوير سبل الرعاية والتأهيل لهم وفق أفضل الممارسات العالمية، لتمكينهم ودمجهم ببقية فئات المجتمع على مختلف الأصعدة.

ولفت العقيد أحمد جمعة الخييلي مدير ادارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بالإنابة، إلى حرص شرطة أبوظبي على تنفيذ المبادرات بالتعاون مع مختلف الجهات، في إطار سعيها لدعم وتمكين أصحاب الهمم لتحسين جودة الحياة وتقديم وتطوير واستحداث أفضل الخدمات لهم.

وأوضح أن هذا البرنامج يعد الأول من نوعه للنقاط المرورية بلغة الاشارة على مستوى الدولة، تعزيزاً لدور شرطة أبوظبي في الإسهام بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لاصحاب الهمم وإيجاد بيئة تتيح الوصول المتكافئ لأصحاب الهمم للحقوق والخدمات والفرص في جميع مراحل الحياة، وموائمة مع دليل تصنيف الاعاقات في إمارة أبوظبي.

وتمت ترجمة فقرات الحفل إلى لغة الإشارة متضمناً العديد من الفقرات منها عرض فيديو توضيحي لرحلة المتعامل يوضح آلية الاستفادة من برنامج النقاط المرورية، كما ألقى السيد مصبح النيادي رئيس مجلس ادارة جمعية الإمارات للصم كلمة بعنوان (التوجه إلى الشباب من أصحاب الهمم)، إلى جانب جلسة حوارية عقدها فرع دعم وتمكين أصحاب الهمم في القيادة العامة لشرطة أبوظبي قدمتها الرائد وجدان المطيري.

وفي نهاية الحفل كرمت ادارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة موظفيها من فئة الصم وضعاف السمع تقديرًا لجهودهم في تطوير وتحسين العمل.

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