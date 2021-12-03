الولايات المتحدة الأمريكية تهنئ الإمارات بعيد الاتحاد الخمسين

المصدر: وام

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هنأت الولايات المتحدة الأمريكية قيادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة باليوبيل الذهبي «عيد الاتحاد الـ50».

وأشاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان صحفي بالشراكة المتينة بين الولايات المتحدة الأمريكة ودولة الإمارات العربية المتحدة خلال الخمسين عامًا الماضية عبرعلاقة مبنية على الروابط الاقتصادية والابتكار والتواصل والالتزام بالأمن والاستقرار الإقليميين .

كما هنأ معاليه الدولة على نجاح إكسبو 2020 دبي معربا عن تطلعه إلى العمل مع دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الأولويات العالمية المشتركة خلال فترة عضوية دولة الإمارات في مجلسي الأمن الدولي وحقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة ، وتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة تغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي معربا عن تقديره للدعم الإماراتي المستمر للأمريكيين.

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