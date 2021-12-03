وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة يهنئون الإمارات

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عبّر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، عن امتنانه لعادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية في المملكة العربية السعودية، والشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة مستشار ملك البحرين للشؤون الدبلوماسية، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، وجيمس كليفرلي، وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمملكة المتحدة، والدكتور سوبرامنيام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية في الهند، وشاه محمود قريشي، وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، وبوجار عثمان وزير خارجية شمال مقدونيا، وإدغارد رينكيفكش وزير خارجية لاتفيا، وعبدالله شاهد وزير خارجية المالديف لتهنئة الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين.ودون عادل الجبير عبر حسابه في «تويتر»: «أهنئ الأشقاء في دولة الإمارات باليوم الوطني الخمسين وأسأل الله أن يعيده عليهم وهم ينعمون بمزيد من الازدهار والأمن والاستقرار»، ورد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عبر حسابه في «تويتر» مدوناً: «المملكة السعودية الشقيقة سند وذخر نسعد ونرتقي دوماً معاً… شاكر وأعتز بصداقتك أخي عادل».

وغرد الشيخ خالد بن أحمد: «كل المحبة للغالية الإمارات في عيدها الخمسين»، وأعاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان التغريدة مدوناً: «محبة البحرين تسري في دم كل إماراتي… ولكم أخوي خالد معزه خاصة».

وعبر حسابه في «تويتر» قال أيمن الصفدي: «اتصلت بسمو الأخ الشيخ عبدالله بن زايد مهنئاً باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.. أطيب التهاني للأشقاء، يسر الله لهم المزيد من الإنجاز والتميز.. أكدنا المضي بزخم في زيادة التعاون تنفيذاً لتوجيهات القيادتين الشقيقتين، وترجمةً للعلاقات الأخوية التاريخية المتميزة»، ورداً على التغريدة، دون سمو الشيخ عبدالله بن زايد: «الشرف لي دوماً أخي أيمن ربي يديم المحبة والأخوة.. المملكة الأردنية سند من اليوم الأول للاتحاد».

وأعاد سموه تغريدة وزير خارجية الهند مدوناً سموه: «شراكتنا مع الهند تاريخية واستراتيجية الشكر والتقدير لصديقي وزير خارجية الهند والجالية الهندية في الإمارات التي تبذل الجهد نحو المزيد من النجاحات المشتركة».

ورداً على تهنئة وزير خارجية باكستان، قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد: «الشعب الباكستاني كان وما زال عنصراً مهماً لنجاح الإمارات والصديق شاه محمود مبادر لتطور العلاقة».

وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في تدوينة عبر «تويتر»: «ممتن للصديق وزير خارجية شمال مقدونيا لمشاعره بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين وآمل أن نعمل معاً لروابط تعزز العلاقة المشتركة».

كما بعث وزير خارجية المالديف، عبدالله شاهد، بأحر التهاني لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وشعب دولة الإمارات، بمناسبة الاحتفالات باليوبيل الذهبي للدولة.

وعبر حسابه في «تويتر»، أعرب شاهد عن ثقته باستمرار الصداقة الدائمة بين المالديف ودولة الإمارات العربية المتحدة المبنية على التضامن وحسن النية، وستزدهر بشكل أقوى.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز