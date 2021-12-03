رئيس وزراء كندا: كل عام وشعب الإمارات بألف خير وسلامة

المصدر: دبي - اليازية البدواوي

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هنأ رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، دولة الإمارات قيادةً وشعباً بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين.

وقال ترودو في بيان رسمي: «كلّ عام وشعب الإمارات العربية المتحدة بألف خير وسلامة».

وأشاد بيان ترودو، الذي تم بثه على الموقع الرسمي لحكومة كندا، بدولة الإمارات بصفتها مركزاً مزدهراً يربط الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا وأجزاء أخرى من العالم في الثقافة والتجارة والتمويل والسياحة، مشيراً إلى تواجد أكثر من 6 آلاف إماراتي بكندا، وارتباط أكثر من 40 ألف كندي بدولة الإمارات، وهو ما يمكن قراءته بقوة العلاقات الثنائية.

وذكر البيان: «تعتبر دولة الإمارات أكبر سوق تصدير لكندا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما وتركز علاقات البلدين على بناء الازدهار للشعبين وتعزيز الأمن الإقليمي والعالمي، فضلاً عن المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان الأخرى، كالعمل على تمكين النساء وحقوق الإنسان».

وزاد: «لا ننسى الشراكة في العديد من المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة والفرانكوفونية ومنظمة التجارة العالمية». ولفت رئيس وزراء كندا إلى أن دولة الإمارات تواصل احتلال مركز الصدارة العالمية لمعدلات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي يصب في صالح جهود مكافحة الفيروس عالمياً. وفيما يتعلق بقطاع الفضاء، فذكر ترودو: «كللت الإمارات نهجها بنجاح مهمتها الفضائية عام 2021، عبر وصول مسبار الأمل مدار كوكب المريخ بنجاح، ليجسّد أول مهمة بين الكواكب في العالم العربي»، مبيناً أن البلدين يواصلان العمل على تنفيذ الأهداف المشتركة للاستكشاف والاستخدام السلمي للفضاء. وعبّر ترودو عن فخر كندا بالمشاركة في إكسبو 2020 دبي، الذي يمثل فرصة فريدة لبلده والعالم للالتقاء والاحتفاء بالتنوع العالمي والعمل معاً لمواجهة تحديات كوكب الأرض الأكثر إلحاحاً، ذاكراً: «نتطلع للمزيد من النجاح والتعاون الثنائي في السنوات المقبلة» مختتماً بيانه بأطيب الأمنيات لدولة وشعب الإمارات، قائلاً باللغة العربية: «كلّ عام وشعب الإمارات العربية المتحدة بألف خير وسلامة».

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