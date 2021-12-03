محمد بن راشد ومحمد بن زايد يتلقيان تهاني الرؤساء والقادة

المصدر: دبي- البيان، وام

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تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالات هاتفية من ملوك ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة للتهنئة بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين.

وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من الرئيس شوكت ميرزاييف، رئيس جمهورية أوزبكستان، هنأ خلاله سموه بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات، متمنياً لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً مزيداً من النجاح والتقدم والازدهار.

وأعرب صاحب السمو، رعاه الله، خلال الاتصال، عن شكره وتقديره للرئيس الأوزبكي، مشيداً سموه بمستوى العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان في كافة القطاعات، وحرص دولة الإمارات منذ تأسيسها على بناء جسور التعاون مع مختلف الدول الصديقة، والعمل على دعم جهودها التنموية للإسهام بشكل فاعل في صياغة مستقبل أفضل للشعوب.

من جانبه، أشاد الرئيس الأوزبكي بما حققته دولة الإمارات من إنجازات ضمن مختلف القطاعات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، منوهاً بالعلاقات الراسخة التي تجمع جمهورية أوزبكستان بدولة الإمارات العربية المتحدة، والشراكة المثمرة بين البلدين في مختلف المجالات، والتي تمثل نموذجاً عالمياً للشراكات الحكومية الهادفة إلى خدمة المجتمعات.

ازدهار

وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، اتصالاً هاتفياً من الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، هنأ خلاله سموه بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين، متمنياً لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار. وبحث سموه والعاهل الأردني علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المتبادلة.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن شكره وتقديره للملك عبدالله الثاني لما أبداه من مشاعر صادقة تجاه دولة الإمارات وشعبها، متمنياً للمملكة الأردنية دوام التطور والازدهار.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، اتصالاً هاتفياً من شوكت ميرزاييف رئيس جمهورية أوزبكستان الصديقة، هنأ خلاله سموه بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين، متمنياً لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

وبحث سموه والرئيس الأوزبكي علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المتبادلة.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن شكره وتقديره لرئيس جمهورية أوزبكستان لما أبداه من مشاعر صادقة تجاه دولة الإمارات وشعبها، متمنياً لأوزبكستان دوام التطور والازدهار.

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