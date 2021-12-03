طحنون بن محمد: في شموخها تحتفل الإمارات بيوبيلها الذهبي

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين في «تغريدة»، نشرها سموه في حسابه عبر «تويتر»: إن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتفل في شموخها بيوبيلها الذهبي، مفتتحة طريق الخمسين الجديدة نحو مستقبل أضاءت جوانبه حكمة قادتها وعزيمة أبنائه، حيث دون سموه بهذه المناسبة: «في شموخها، تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة بيوبيلها الذهبي، مفتتحة طريق الخمسين الجديدة، نحو مستقبل أضاءت جوانبه حكمةُ قادتها وعزيمُة أبنائه… حفظ الله الوطن».

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