حمدان بن زايد: 50 عاماً من العطاء والرخاء والإنجازات

المصدر: دبي - البيان

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عبر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة عن فخره بهذه اللحظات التي نعيش فيها عيد الاتحاد الـ50 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ودون سموه عبر «تويتر»: «لحظات فخر نعيشها بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين لدولتنا، 50 عاماً من العطاء والرخاء والإنجازات، ونتطلع إلى مواصلة مسيرتنا نحو التطور والريادة، نعتز بنجاحاتنا التي تحققت في بناء الإنسان والسلام والتسامح واستشراف المستقبل، اللهم أدم على دولة الإمارات أمنها واستقرارها وتطورها».

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