سلطان بن طحنون: عيد الاتحاد مناسبة لتجديد العهد مع الوطن

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أكد الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مكتب فخر الوطن، أن عيد الاتحاد، مناسبة للاحتفاء بالإنجازات التي حققتها الدولة، وتجديد العهد مع الوطن، بمواصلة العمل والبناء، لتعزيز المكتسبات، والمضي بدولتنا إلى المستقبل الواعد، الذي يطمح إليه قيادتها وشعبها. وقال بمناسبة عيد الاتحاد الـ 50: ونحن نحتفي بمرور 50 عاماً على قيام اتحاد وطننا، نستذكر بتقدير وعرفان، دور المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه المؤسسين، الذين بنوا صرح هذا الاتحاد الراسخ، وأخلصوا وتفانوا، وتجاوزا التحديات، بإرادة وإصرار وعزيمة لا تلين، فحولوا الصحراء إلى دولة حضارية، تتباهى بإنجازاتها أمام الأمم، وتحتل أعلى المؤشرات العالمية في مجالات التنمية والأمن وجودة الحياة. سائلاً المولى تعالى، أن يديم على بلادنا عزها وأمنها ورفعتها.

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