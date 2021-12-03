فيصل القاسمي: الإمارات الأنموذج الأمثل للقيادة الحكيمة والإنجازات

المصدر: (الشارقة - البيان )

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قال الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي: تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة، باليوبيل الذهبي لقيام الاتحاد، وهي تفتخر بإنجازاتها المدهشة والمتوالية، لتكون الأنموذج الأمثل للمستقبل الأفضل، والتي بدأت مع القيادة الحكيمة للوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات، رحمهم الله.

وتكتمل مسيرة النجاح في دولتنا بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات، ومع التوجيهات الحكيمة والإشراف المباشر من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

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