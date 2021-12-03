نورة الكعبي: عام الخمسين يسجل فصلاً ثقافياً جديداً في مسيرة الدولة

المصدر: (أبوظبي - وام )

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هنأت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، ومواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها الطيبة بعيد الاتحاد الخمسين.وقالت: نحتفل اليوم بعام الخمسين، العام الذي يشكل منعطفاً نوعياً في المسيرة المباركة التي تقودها قيادتنا الرشيدة، ونكتب عبر صفحاتها فصولاً جديدة في محركاتنا الثقافية والمجتمعية والتنموية المتسارعة، لنكون الأفضل عالمياً في الخمسين عاماً المقبلة. وختمت: في هذا اليوم، نجدّد عهد الولاء والانتماء لقيادتنا الرشيدة، ونتعهّد بمواصلة العمل المخلص والجاد لنحافظ على المكتسبات والإنجازات الوطنية.

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