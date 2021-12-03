محمد بن راشد ومحمد بن زايد: نعتز بما حققناه.. والخمسون الثانية انطلاقة لحدود عظيمة

المصدر: حتا - وام

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شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود وسمو نواب الحكام والشيوخ، أمس، الاحتفال الرسمي باليوبيل الذهبي لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة «عيد الاتحاد الـ 50»، والذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في منطقة حتا، في دبي.

ودون صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر «تويتر»: «شهدنا اليوم احتفالاً غير تقليدي لعيدنا الوطني الخمسين في حتا.. شكري وتقديري لفريق العمل وعلى رأسهم مبدعة الإمارات الشيخة مريم بنت محمد بن زايد.. بداية جميلة من أحضان الطبيعة لخمسيننا القادمة.. والقادم أجمل مع فرق عملنا الوطنية المخلصة والمتفانية».

كما دون سموه أن: «الخمسين الأولى كانت إعداداً واستعداداً.. والخمسين الثانية انطلاقة إلى حدود علمية وعالمية واقتصادية وإنسانية عظيمة».

أيضاً دون صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر «تويتر»: «في اليوم الوطني الخمسين.. نعتز بما حققناه خلال العقود الماضية، ونواصل مسيرة الإنجازات بإصرار أكبر وإرادة أقوى وطموحات لا حدود لها.. رحم الله المؤسسين وحفظ الإمارات وأدام عليها الخير والعز والأمان».

وقد حضر الحفل الرسمي كل من، صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

كما حضره، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة.

كما شهد الاحتفال، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة ومعالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان .

وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار.

وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية .

وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، بجانب الشيوخ والوزراء وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي وأعضاء المجلس التنفيذي في أبوظبي وكبار المسؤولين في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.

حضور

فيما شهد الحفل من جانب الشيخات كل من، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية، وحرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وحرم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، سمو الشيخة هنا بنت جمعة الماجد، وحرم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، سمو الشيخة سمية بنت صقر القاسمي، وعدد من الشيخات.

وشاهد العرض المباشر للحفل ــ الذي أقيم وسط المناظر الطبيعية على بحيرة سد حتا وبين جبال الحجر ـــ السكان من جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى جميع القنوات التلفزيونية الرسمية إضافة إلى الموقع الرسمي لـ«عيد الاتحاد الخمسين»، فيما تزامن الاحتفال مع تنظيم عروض في مختلف مناطق الدولة في الأماكن العامة وغيرها.

وتضمن العرض منحوتة رئيسية على مسرح عائم وسط سد حتا في ربوع المناظر الطبيعية الخلابة، فيما شمل تقنيات متطورة لتسليط الضوء على العلاقة الوطيدة بين الإنسان والطبيعة .

وشمل العرض 8 فصول تناولت تاريخ الإمارات قبل الاتحاد ولحظات تاريخية من الأعوام الخمسين الماضية وطرح تصورات لمستقبل الدولة خلال الأعوام الخمسين القادمة.

وانتهى حفل «عيد الاتحاد الخمسين» بعروض ألعاب نارية وموسيقى تصويرية تَختتم بها الخمسين الأولى، وتبدأ معها حكاية الخمسين عاماً المقبلة.

مسيرة

يذكر أنه لأول مرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أُطلقت 400 طائرة مسيرة لرفع الألعاب النارية خلال العرض الذي تضمن أيضاً 97 مبنى من المباني الأيقونية في الإمارات و101 من الحيوانات، و 98 من النباتات والأشجار و200 طائرة «الدرون» و138 ممثلاً ومؤدياً و18 وسماً، التي مثلت القبائل والعائلات المختلفة في الإمارات.

فيما استغرقت استعدادات التحضير لعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من 147 يوماً، مع فريق مكون من أكثر من 1400 فرد من أكثر من 100 جنسية عملوا لأكثر من مليون و500 ألف ساعة عمل في الموقع. وكان صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، قد أعلن 2021 عام الخمسين في الدولة، احتفاء بالذكرى الـ 50 لتأسيسها عام 1971.

وانطلق عام الخمسين رسمياً في 6 من شهر أبريل عام 2021 ويستمر حتى 31 من شهر مارس عام 2022 تزامناً مع استضافة الإمارات معرض «إكسبو 2020 دبي».

محمد بن راشد ومحمد بن زايد: ماضون بطموحات لا حدود لها

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