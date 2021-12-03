قادة الإمارات يواصلون المسيرة بإصرار أكبر وإرادة أقوى محمد بن راشد ومحمد بن زايد وحمد الشرقي وسعود المعلا وسعود بن صقر خلال الحفل بحضور حمدان بن محمد وعيسى ونهيان وسيف وحامد بن زايد وسلطان بن خليفة عرض مبهر خلال الحفل في حتا نائب رئيس الدولة وولي عهد أبوظبي وسعود المعلا وحمدان بن محمد خلال الحفل بحضور نهيان وحامد بن زايد وسلطان بن خليفة حمدان بن محمد ومحمد بن سعود خلال الحفل بحضور عيسى ونهيان وحامد بن زايد نهيان وحامد بن زايد في حديث خلال الحفل سرور بن محمد وخالد بن محمد بن زايد وزايد بن حمدان بن زايد ونهيان بن مبارك زايد بن حمدان بن زايد خلال الحفل الشيوخ خلال الحفل سعود بن صقر وسلطان بن محمد بن سلطان وعمار النعيمي ذياب بن محمد بن زايد خلال الحفل جانب من العرض سلطان بن أحمد ومحمد بن حمد وراشد المعلا وصقر غباش عمار النعيمي وحمدان بن زايد وطحنون بن محمد ذياب بن محمد بن زايد وزايد بن حمدان بن زايد وهزاع بن طحنون سعود بن صقر وسلطان بن محمد بن سلطان وعمار النعيمي وحمدان بن زايد وطحنون بن محمد وهزاع بن زايد خلال الحفل عبدالله وعمر وخالد بن زايد ونهيان بن مبارك عرض مبهر خلال الحفل في حتا سيف ومنصور وعبدالله بن زايد صورة التاريخ: 03 ديسمبر 2021 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App