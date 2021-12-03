ضباط ومنتسبو «الداخلية» يجددون عهد البقاء جنداً أوفياء

المصدر: أبوظبي - البيان

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احتفلت وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة بالدولة بعيد الاتحاد الـ50 لدولة الإمارات، وعبّر ضباط ومنتسبو الوزارة عن خالص اعتزازهم بالمناسبة، مجددين الولاء فيها لقيادة الوطن وحكومته وشعبه بأن يبقوا الجند الأوفياء في سبيل تعزيز الأمن وترسيخ الاستقرار.

نقطة تحول

وأكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي: إن احتفالنا بعيد الاتحاد الخمسين، هذا العام يعتبر استثنائياً بكل ما تعنيه الكلمة، فهو يشكل نقطة تحول جوهرية وتاريخية بين مرحلة التأسيس، التي انطلقت مسيرتها المباركة في الثاني من ديسمبر من عام 1971، حين أعلن عن قيام دولة الإمارات، والاستعداد للانطلاق إلى مستقبل واعد وآفاق لا حدود لها، بإنجازات تاريخية عظيمة، وبخطى واثقة نحو 50 عاماً مقبلة ومرحلة جديدة.

عام استثنائي

ومن جانبه قال معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي: إن هذا العام هو عام استثنائي، تحتفل به الدولة حكومة وشعباً بمرور 50 عاماً على تأسيس الدولة، عام نحتفل به بمسيرة رائدة من الإنجازات المتلاحقة، والنهضة الشاملة في كل المجالات، حتى بات اسم الإمارات علماً ورمزاً يشار إليه بالبنان.

مكتسبات

وقال اللواء خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية: إن الثاني من ديسمبر هذا العام هو يوم ليس كباقي الأيام، حيث تحتفل دولة الإمارات بيوبيلها الذهبي، بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيسها، والبدء في الاستعداد للخمسين عاماً القادمة.

وأكد اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي: إن الثاني من ديسمبر عام 1971 كان بداية حقيقية لانطلاق أعظم مسيرة اتحادية بوطن الخير والعطاء في تاريخنا المعاصر، ويوم يسجله التاريخ بحروف من نور في دولة الإمارات.

وقال اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام الوزارة: إنه في الثاني من ديسمبر من كل عام نحتفل بالإنجاز التاريخي الكبير لدولتنا الحبيبة، التي دعمت صفوف الاتحاد وأصبحت ركيزة أساسية للقوة والوحدة العربية.

وأكد اللواء سالم علي مبارك الشامسي وكيل الوزارة المساعد للموارد والخدمات المساندة: إن الاحتفال بالذكرى الـ 50 على تأسيس الاتحاد، الذي تحققت في ظله العديد من الإنجازات، ما هو إلا ثمرة للجهود التي بذلها الآباء المؤسسون.

وقال اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني: إننا نحتفي بـ 5 عقود من الإنجازات والريادة من عمر الدولة، ونحتفل برؤية حكيمة لقادة مؤسسين استشرفوا مستقبلاً واعداً وحققوا إنجازات استثنائية في فترة قياسية قصيرة في جميع المجالات.

وأضاف اللواء عبدالعزيز مكتوم الشريفي مدير عام الأمن الوقائي بوزارة الداخلية: إن اتحاد دولة الإمارات رسم لها واقعاً مشرقاً مغايراً، يسوده الخير والأمان والرفاهية، وأسس هذا الاتحاد إنجازاته لمستقبل أكثر إشراقاً.

بدوره، أكد اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة:

إننا نحتفل هذا العام احتفالاً يختلف عن الأعوام السابقة، حيث سنحتفل باليوبيل الذهبي للدولة، بمسيرة 50 عاماً حافلة بالإنجازات التاريخية والحضارية، التي بدأت منذ إعلان قيام الاتحاد في 1971.

قيم نبيلة

وقال اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة: إن الاحتفال بعيد الاتحاد الــ 50 يعني 50 عاماً بإنجازات من الذهب، فعام الـ 50 يشكل فرصة للتأمل في إنجازات الخمسين عاماً الماضية المثمرة، والتأمل في التاريخ العريق، والقيم النبيلة والإنجازات الفريدة.

وأكد اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا القائد العام لشرطة أم القيوين: إن 50 عاماً مرت عاماً تلو عام، وشريط الأحداث، التي خلدها الزمن يمرّ على أذهاننا ليذكرنا تفاصيل حقبة عاش فيها آباؤنا بين كدح وبذل وتضحيات.

وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان: نفتخر ونعتز ونحن في غمرة احتفالنا بيوم الاتحاد، يوم الوطن والمواطن الذي نستذكر به إنجازات وأفضال مؤسسي الإمارات.

وقال العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية: إننا نستقبل عيد الاتحاد الخمسين هذا العام بعزيمة صادقة، تستحضر إنجازات الوطن الباهرة في كل المجالات.

وقال اللواء محمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة: إن دولة الإمارات تحتفل هذا العام بمناسبة تاريخية فريدة وهي مرور 50 عاماً على مسيرة الخير والنماء والعطاء والرخاء.

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