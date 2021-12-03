مسؤولون: مناسبة وطنية خالدة في وجدان أبناء الوطن والمقيمين على أرضه

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد مسؤولون أن عيد الاتحاد الـ 50، مناسبة وطنية خالدة في وجدان أبناء الوطن والمقيمين على أرضه.

وأكد معالي علي سعيد النيادي رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، جاهزية دولة الإمارات للـ 50 عاماً المقبلة لتحقيق نجاحات ومنجزات جديدة لتبقى رايتها مرفوعة بكل فخر واعتزاز في كافة المجالات والاختصاصات.

وقال معاليه: 50 عاماً مضت والإمارات حافلة بإنجازاتها ونجاحاتها على مرأى الجميع إقليمياً ودولياً. 50 عاماً مضت لتؤكد قيادتنا الرشيدة أن لا شيء مستحيل عندما يتعلق الأمر ببذل المزيد من العطاء والجهود في سبيل الوطن ورفعته.

وحدة وتماسك

وبدوره، أكد الدكتور محمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن عيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات مناسبة وطنية غالية نحتفل فيها بمسيرة وطن زاخرة بالإنجازات والريادة في مختلف المجالات حتى باتت الإمارات في مصاف الدول المتقدمة عالمياً.

تماسك

ومن جانبه، أكد معالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، أن ما صارت إليه دولتنا من وحدة وتماسك كان بلا شك ثمرة يانعة لجهود كبيرة وخطوات واثقة سارها الوالد المؤسس، ويواصلها من بعده قيادتنا الرشيدة.

جهود

كما قال المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي: نستذكر من خلال عيد الاتحاد الـ 50 جهود الآباء المؤسسين الذين أرسوا دعائم المجد والعزة، لتستكمل قيادتنا الحكيمة مسيرة التنمية والتطوير لتصبح دولتنا نموذجاً يحتذى به، بما وصلت إليه من مستويات متقدمة في شتى مناحي الحياة، وبما رسخته من قيم التسامح والتعايش في ظل سيادة القانون.

دعائم

وقال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي: أن الاحتفال بالذكرى الخمسين لقيام اتحاد الإمارات المجيد الذي أرسى دعائمه الآباء المؤسسون، وعلى رأسهم المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يعد احتفالاً بما تحقق من إنجازات ونجاحات متلاحقة رسخت مكانة دولتنا كوجهة عالمية، وهو ما يستوجب مضاعفة الجهود للحفاظ على المكتسبات والمنجزات المحققة في مختلف المجالات لتتواصل مسيرة النماء والازدهار في شتى ربوع الوطن.

مكتسبات

بدوره، أكد علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري بالشارقة، أن حلول عيد الاتحاد الخمسين يشكل فرصة للتعبير عن الحب الكبير والولاء العظيم الذي يحمله أبناء الوطن للقيادة الرشيدة على كل ما قدمته وتقدمه من مكتسبات وعطاءات جعلت من الإمارات وطن السعادة والإنجازات والرخاء، ورسخت مكانة دولة الإمارات بين دول العالم.

انجازات

وإلى ذلك، قال راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان: إن دولة الإمارات العربية المتحدة تطوي 50 عاماً مليئة بإنجازات نفاخر بها باعتزاز.

ونراهن على 50 عاماً أخرى نقبل عليها بثقة على تحقيق كل ما نرجوه من الاستثمار في الكوادر الوطنية، وتمكينهم بالمهارات والمعارف التي تستجيب مع المتغيرات المتسارعة في العالم والتكنولوجيا، بهدف إيصال الدولة إلى مرتبة أفضل دولة في العالم بحلول الذكرى المئوية لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة في العام 2071.

ولاء

وأكد عبدالرحمن النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن جميع صفوف الشعب والمقيمين في كنف الدولة يلتفون اليوم حول القيادة الرشيدة ليجددوا البيعة والولاء لقيادة حكيمة تمهد درب الرفعة، وترسم ملامح المستقبل الأجمل للأجيال القادمة.

وقال محمد خليفة الزيودي مدير دائرة الموارد البشرية بحكومة الفجيرة: إننا اليوم بحمد الله أكملنا 50 عاماً على قيام أعظم دولة في العالم عامرة بتحقيق كل الإنجازات التنموية المستدامة، رحلة نبيلة تخطت كل التحديات والصعاب وغيرتها من تحديات إلى نجاحات بفضل ترابط وتلاحم الفكر القيادي والعلم والمعرفة والعمل.

خطط مدروسة

وإلى ذلك، قال المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة: إننا في اليوم عيد الاتحاد الخمسين نحتفل بـ 50 عاماً غنية بإنجازات اتحادنا على سواعد قادته وأبنائه، ونتطلع نحو المستقبل المشرق المليء بالخطط المدروسة والآمال الطموحة لتحقيق المزيد من التقدم والعطاء، واستكمال مسيرة البناء والتنمية في المرحلة القادمة بعزيمة وإصرار أبناء الوطن المخلصين لوطنهم وقادتهم.

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