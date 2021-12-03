مكتوم بن محمد: مسيرة تاريخية لبناء وطن أساسه الإنسان

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن الإمارات بنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومن بعده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تصدرت الأمم.

ودوّن سموه عبر «تويتر»: «اليوم تكمل إماراتنا الحبيبة عامها الـ50. مسيرة تاريخية لبناء وطن أساسه الإنسان قادها زايد الخير وأعلاها راشد العطاء وحكمة الآباء المؤسسين. ارتقت من الصحراء لتعانق الفضاء وتتصدر الأمم بنهج خليفة بن زايد ورؤية محمد بن راشد ورعاية محمد بن زايد وإخوانهم الحكام. كل عام ووطني أجمل الأوطان».

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