9 مواليد في الساعات الأولى لعيد الاتحاد الخمسين

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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استقبل مستشفى دانة الإمارات في أبوظبي، جزءاً من مبادلة للرعاية الصحية، في الساعات الأولى من عيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة 3 مواليد، وبذلك يرتفع إجمالي عدد المواليد إلى 26 ألفاً و348 مولوداً في المستشفى منذ افتتاحه في أكتوبر 2015 وحتى يوم الخميس 2 ديسمبر 2021.

وقال الدكتور مهيمن عبدالغني، الرئيس التنفيذي لمستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال في أبوظبي: «استقبل مستشفى دانة الإمارات أول مولود في 2 ديسمبر 2021 لعائلة إماراتية الساعة 7.21 صباحاً».

أما ثاني مواليد عيد الاتحاد في مستشفى دانة الإمارات في أبوظبي، فكان ولداً لأسرة إماراتية وولد الساعة 9:42 صباحاً.

وقد استقبلت مستشفيات برجيل في أبوظبي والعين، التابعة لمجموعة (في بي أس) للرعاية الصحية، 9 مواليد في الساعات الأولى من عيد الاتحاد، والذين تم الاحتفاء بهم بالورود ابتهاجاً بهذه المناسبة العزيزة على المواطنين والمقيمين في الدولة.

وكانت الولادة الأولى بمدينة برجيل الطبية في أبوظبي في ليلة عيد الاتحاد للطفلة الإماراتية هند أحمد المرزوقي التي ولدت الساعة 12:01 بعد منتصف الليل في 2 ديسمبر.

وفي الساعة 12:10 بعد منتصف الليل استقبلت المدينة التوأم الإماراتي حميد وعلي أحمد الكثيري.

ورزقت عائلة المواطن فيصل أرحمة بطفلتهم فاطمة عند الساعة 2:36 بعد منتصف الليل، فيما ولد الطفل الخامس في الساعة السادسة صباحاً.

فيما استقبل مستشفى برجيل في أبوظبي المولود الأول في تمام الساعة 12:00 صباحاً.

وقد ولد الطفل الإماراتي خالد راشد الشحي، الطفل الثاني في مستشفى برجيل في الساعة 12:30 صباحاً، وفي الساعة 1:06 صباحاً استقبلت المستشفى الطفلة الثالثة شيخة فايز هادي المحرمي، فيما استقبل مستشفى برجيل بمدينة العين في تمام الساعة 02:12 صباحاً طفلة إماراتية لعائلة حسين بن غريب.

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