محمد بن زايد: بين طبيعة حتا الجميلة نستذكر البدايات بجمالها ودروسها

المصدر: البيان

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أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بجمال وطبيعة حتا خلال الحفل الرسمي بعيد الاتحاد الخمسين.

وقال سموه على حسابه في "تويتر": "بين طبيعة حتا الجميلة.. شهدت وإخواني حكام الإمارات الحفل الرسمي ليومنا الوطني الـ50.. نستذكر بين طبيعة حتا الجميلة..شهدت وإخواني حكام الإمارات الحفل الرسمي ليومنا الوطني ال 50 .. نستذكر البدايات بجمالها ودروسها ، بين الصحراء والمريخ رحلة أقصر ما تكون بالعزيمة والإصرار والعمل..رحم الله الآباء المؤسسين..وهنيئاً لنا بهذا الوطن وأبنائه المخلصين... رحم الله الآباء المؤسسين..وهنيئاً لنا بهذا الوطن وأبنائه المخلصين".

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