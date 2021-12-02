محمد بن راشد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية أوزبكستان

المصدر: وام

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تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من فخامة الرئيس شوكت ميرزاييف، رئيس جمهورية أوزبكستان، هنأ خلاله سموه بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات، متمنياً فخامته لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً مزيدا من النجاح والتقدم والازدهار.

وأعرب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال الاتصال، عن شكره وتقديره للرئيس الأوزبكي، مشيداً سموه بمستوى العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان في كافة القطاعات، وحرص دولة الإمارات منذ تأسيسها على بناء جسور التعاون مع مختلف الدول الصديقة والعمل على دعم جهودها التنموية للإسهام بشكل فاعل في صياغة مستقبل أفضل للشعوب.

من جانبه أشاد الرئيس الأوزبكي بما حققته دولة الإمارات من إنجازات ضمن مختلف القطاعات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، منوهاً فخامته بالعلاقات الراسخة التي تجمع جمهورية أوزبكستان بدولة الإمارات العربية المتحدة، والشراكة المثمرة بين البلدين في مختلف المجالات، والتي تمثل نموذجاً عالمياً للشراكات الحكومية الهادفة إلى خدمة المجتمعات.

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