أجواء احتفالية رائعة في ابوظبي

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

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احتفل أهالي أبوظبي مواطنون ومقيمون، الليلة بعيد الاتحاد الخمسين للدولة، وسط فرحة وبهجة ضمت شتى الجنسيات، وفي مواقع متعددة في الامارة قدمت فعاليات غنائية وموسيقية وألعاب نارية.

وشهد مهرجان الشيخ زايد التراثي اقبال جماهيري كبير، واحتفال خاص، حيث احتفل الزوار بالفعاليات التراثية والغنائية وعرض لطائرات الدرون التي قدمت عرض مبهر برسم لوح فنية لإمارات الدولة السبع وابرز الاحداث التي استضفتها الدولة منها إكسبو 2020 دبي ومسبار الأمل وعام الخمسين ، بالاضافة إلى الألعاب النارية التي تفاعل معها الحضور.

وواصلت الاحتفالات زخمها في منطقة كورنيش أبوظبي وجزيرة المارية بعرض مثير للألعاب النارية، كما قدمت بلدية مدينة أبوظبي في مدينة خليفة فقرات موسيقية وغنائية.

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