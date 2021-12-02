ملوك ورؤساء العالم يهنئون قادة الإمارات بعيد الاتحاد الخمسين

المصدر: البيان

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تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد وجميع أبناء الشعب الإماراتي برقيات تهنئة من ملوك ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين.

السعودية

فقد بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، برقية تهنئة، لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين.

وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لسموه، ولحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق وإطراد التقدم والازدهار.

وأشاد خادم الحرمين الشريفين، بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، برقية تهنئة، لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين.

البحرين

ووجه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين رسالة الى دولة الامارات العربية المتحدة بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين قال فيها : يسعدنا أن نهنئ أخينا صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد وجميع أبناء الشعب الإماراتي الشقيق بمناسبة الذكرى الخمسين لليوم الوطني لبلدهم العزيز.

مؤكدين أن قيام اتحاد دولة الإمارات العربية قبل نصف قرن كان إيذانًا بدولة محورية تمكنت منذ السنوات الأولى لتأسيسها، وبفضل السياسة الحكيمة والجهود الكبيرة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، من إنجاز خطوات عملاقة في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والعلمية والثقافية وفي شتى المجالات لتكون اليوم في مصاف الدول المتقدمة عبر حضورها القوي وتأثيرها الكبير على مختلف الاصعدة الإقليمية والدولية، ولتثبت عملاً وواقعًا أن هذا الاتحاد هو الأهم في التاريخ الحديث للمنطقة بأسرها.

ونعبر عن عميق اعتزازنا بتلك المسيرة الملهمة التي حققت للشعب الإماراتي الشقيق النمو والتقدم والازدهار بخطوات واثقة وجهود متواصلة واستثمار خلاق لكافة الموارد لتنجح نجاحًا باهرًا في بناء اقتصاد مستدام، ومجتمع أكثر رخاءً، وتحقيق منجزات تنموية وحضارية ضخمة، مع حرص شديد وسعي دؤوب على تعزيز أركان السلام والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع ودفع جهود الخير للبشرية بأسرها، فأينما وجدت الامارات وجد الخير والنماء.

وننتهز هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا، لنعرب عن بالغ اعتزازنا بالعلاقات الأخوية الراسخة والوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة والتي أرسى دعائمها الصلبة وأركانها المتينة الأجداد والآباء وكانت وستظل محل كل الرعاية والعناية والاهتمام منا، لتبقى نموذجًا للعلاقات بين الاشقاء والتعاون المشترك .

مؤكدين أن لدولة الإمارات الشقيقة مكانة غالية ومنزلة خاصة في قلب كل بحريني، وأن مواقفها الأخوية المشرفة والتي سيخلدها التاريخ ستظل محفورة في ذاكرة البحرين، تأكيدًا على الروابط الوثيقة والأواصر المتينة من الأخوّة بين البلدين الشقيقين، مشددين على أن مملكة البحرين تقف مع شقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة في صف واحد ومتضامنة معها في كل موجب وظرف سيرًا على نهج الآباء والأجداد في المضي بالعلاقات الثنائية المتميزة في كل المجالات وعلى مختلف الأصعدة لما فيه الخير والنفع لشعبينا الشقيقين.

فهنيئًا لإخواننا في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بيومهم الوطني والذي نشاركهم فيه فرحتهم وسعادتهم ، مع خالص تمنياتنا بتحقيق المزيد من التقدم و الرفعة و الرقي.

مصر

وبعث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين.

الأردن

وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالاً هاتفياً من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة هنأ خلاله سموه بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين ..متمنيا لدولة الإمارات وشعبها مزيدا من التقدم والازدهار.

وبحث سموه والعاهل الأردني علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المتبادلة.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لجلالة الملك عبدالله الثاني لما أبداه من مشاعر صادقة تجاه دولة الإمارات وشعبها ..متمنيا للمملكة الأردنية دوام التطور والازدهار.

تركيا

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالاً هاتفياً من فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية هنأ خلاله سموه بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين ..متمنيا لدولة الإمارات وشعبها مزيدا من التقدم والازدهار .

وبحث سموه والرئيس التركي العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في جميع المجالات التي تحظى باهتمام مشترك وتدعم مسارات التنمية والتطور في البلدين.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن جزيل شكره وتقديره لفخامة الرئيس التركي لما أبداه من مشاعر صادقة تجاه دولة الإمارات وشعبها ..متمنيا لتركيا دوام التطور والازدهار والاستقرار.

أوزباكستان

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالاً هاتفياً من فخامة شوكت ميرزاييف رئيس جمهورية أوزبكستان الصديقة، هنأ خلاله سموه بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين ..متمنيا لدولة الإمارات وشعبها مزيدا من التقدم والازدهار.

وبحث سموه والرئيس الأوزبكي علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المتبادلة.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لفخامة رئيس جمهورية أوزبكستان لما أبداه من مشاعر صادقة تجاه دولة الإمارات وشعبها ..متمنيا لأوزبكستان دوام التطور والازدهار.

كندا

وأصدر رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو بياناً رسمياً هنأ فيه دولة الإمارات قيادةً وشعباً بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين، معرباً عن انضمام بلاده إلى الإماراتيين في كندا وحول العالم، ولسكان دولة الإمارات في احتفالاتهم بالذكرى الخمسين لتأسيس الدولة، ليبارك ببيان اختتمه بعبارة عربية قال فيها: "كلّ عام وشعب الإمارات العربية المتحدّة بألف خير وسلامة".

وأشاد بيان ترودو، الذي تم بثه على الموقع الرسمي لحكومة كندا، بدولة الإمارات بصفتها مركزاً مزدهراً يربط الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا وأجزاء أخرى من العالم في الثقافة والتجارة والتمويل والسياحة، مشيراً إلى عيش أكثر من 6 آلاف إماراتي بكندا، كما وارتباط أكثر من 40 ألف كندي بدولة الإمارات، وهو ما يمكن قراءته بقوة العلاقات الثنائية.

وزير الإعلام البحريني

وأشاد علي بن محمد الرميحي، وزير الإعلام في مملكة البحرين رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية، بالعلاقات التاريخية التي تربط المملكة بشقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة، وما تشهده من تقدم وازدهار على أسس راسخة من الود والإخاء وروابط الدين والدم والمصير المشترك، في ظل تبنيهما رؤية موحدة لتوطيد أواصر التكامل السياسي والأمني والاقتصادي والإعلامي، وترسيخ الأمن القومي الخليجي والعربي، وتعزيز التسامح والتعايش السلمي العالمي.



الجامعة العربية

وهنأت جامعة الدول العربية دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا بمناسبة احتفالاتها بعيد الاتحاد الخمسين ..مؤكدة أن الإمارات استطاعت أن تضع نفسها في مصاف الدول المتقدمة.

وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لدى جامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية - في تصريح لمراسل وكالة أنباء الإمارات بالقاهرة - إن دولة الإمارات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات حققت إنجازات تاريخية في كافة المجالات وخاصة الإجتماعية، مشيرة إلى أن دولة الإمارات من أوائل الدول التي أعطت حقوق المرأة كاملة ودفعت بها لأعلى المناصب القيادية وجعلتها في مصاف صناع القرار بالدولة إذ خطت خطوات واسعة في هذا الشأن عززت من مكانتها على الصعيد العربي والإقليمي والدولي.

وثمنت أبو غزالة الدور الهام الذي حققته المرأة الإماراتية من إنجازات حثيثة بفضل قيادتها الرشيدة وبدعم من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات".

رئيس الاتحاد الدولي لنقابات آسيا وأفريقيا

و قال سعود الحجيلان رئيس الاتحاد الدولي لنقابات آسيا وأفريقيا تحتفل دولة الإمارات بعيد الاتحاد الخمسين وقد توّجت مسيرة 50 عاماً من الإنجازات والتقدم لتواصل 50 عاماً أخرى من الطموحات.

وقال - في تصريح له بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين للدولة - :" نتقدم في هذا اليوم بالتهنئة القلبية إلى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على ما حققته دولة الإمارات من نهضة شاملة ومتميزة حتى أصبحت نموذجاً يحتذى في التنمية التي تضع الإنسان محور اهتمامها ، وجعلتها تتبوأ مكانة مرموقة بين الدول العالم أجمع ".

رئيس البرلمان العربي

وأكد معالي عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي أن ذكرى الثاني من ديسمبر المجيدة تحمل في طياتها من الدروس والعبر ما يدعو للفخر والاعتزاز.

وبعث معاليه برقية تهنئة باسمه ونيابة عن أعضاء البرلمان العربي قدم فيها خالص التهاني وعظيم التبريكات لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا بمناسبة احتفالاتها بالعيد الوطني الخمسين، وما تحمله هذه الذكرى المجيدة من دروس وعبر تدعو للفخر والاعتزاز، أسس من خلالها حكام الإمارات أول تجربة اتحادية ناجحة في العالم العربي، وشكل الاتحاد انطلاقة النهضة الحقيقية لدولة الإمارات العربية في مختلف المجالات بفضل الجهود المخلصة للقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، بالتعاون مع إخوانه حكام الإمارات، وكللت مساعيهم بالنجاح بإعلان الاتحاد في الثاني من ديسمبر عام 1971م.

سياسون أمريكيون

وأكد مسؤولون رفيعون في الإدارات الأمريكية السابقة أن الإمارات تتبوأ الريادة وتمضي قدماً في تحقيق المزيد من الإنجازات الملهمة، مهنئين الدولة بمناسبة عيد اتحادها الخمسين، واصفين تجربة الاتحاد الإماراتية بـ«قصة النجاح الكبرى»، وهو ما أكد عليه جي دي جوردون مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والخبير الاستراتيجي بقوله إن «الإمارات تمثل قصة نجاح كبرى بما قدمته من إنجازات وما لعبته من أدوار مهمة».

وفي سياق متصل، يقول برادلي بليكمان المستشار رفيع المستوى بإدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش والخبير الاستراتيجي، إن ما أنجزته الإمارات خلال خمسين عاماً الأخيرة رائع، فهي بالتأكيد رائدة في منطقة الشرق الأوسط، وأصبحت تتبوأ مكانة ريادية على مستوى العالم. وأضاف لـ «البيان» إن هذه الريادة ليست فحسب في مجال العلوم والتكنولوجيا، وإنما في مجالات الاقتصاد والأعمال وغيرها من المجالات.

خبراء روس

وتفاعل عدد من الخبراء الروس، مع احتفالات الإمارات بعيد الاتحاد الخمسين، متحدّثين بإسهاب عن واقع التجربة الواعدة والحافلة بالنجاحات. وقال الخبير في العلاقات الدولية، ورئيس المركز الدولي للتحليل والتنبؤ السياسي، دينيس كوركودينوف، إن الإمارات التي تحتفل بعيد الاتحاد الـ 50، تمكّنت على مدار 5 عقود، من امتلاك رصيد هائل من الإنجازات، عجزت عن تحقيقه بلدان أخرى.

من جانبه، لفت المختص في العلاقات العربية الروسية، أندريه أونتيكوف، إلى أن الإمارات، وخلافاً لكثير من دول العالم، ضاعفت من جهودها وإصرارها على مواصلة طريق التطوير والحداثة، حيث تمكنت رغم الظروف المعقدة التي رافقت بداية ظهور الجائحة، أن تصبح أول دولة عربية تطلق مهمة فضائية طموحة لاستكشاف المريخ، فضلاً عن مواصلة نهج تأمين توفير مستوى معيشي، ونهضة اقتصادية وعمرانية، والنجاح الذي أظهرته في تنظيم إكسبو 2020 دبي، والذي فاق كل التوقعات.





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