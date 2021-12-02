محمد بن راشد: القادم أجمل

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أن القادم أجمل وأن احتفالات العيد الوطني الخمسين اليوم في حتا كانت غير تقليدية.

وقال سموه عبر حسابه في «تويتر»: «شهدنا اليوم احتفالاً غير تقليدي لعيدنا الوطني الخمسين في حتا.. شكري وتقديري لفريق العمل، وعلى رأسهم مبدعة الإمارات الشيخة مريم بنت محمد بن زايد.. بداية جميلة من أحضان الطبيعة لخمسيننا القادمة.. والقادم أجمل مع فرق عملنا الوطنية المخلصة والمتفانية».

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