الصايغ يبحث العلاقات الثنائية مع تيمور ليستي الديمقراطية

المصدر: أبوظبي - وام

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التقى معالي أحمد الصايغ، وزير دولة، أدالجيزا ماجنو، وزيرة الخارجية والتعاون في جمهورية تيمور ليستي الديمُقراطية، وبحث معها سبل تطوير العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وتيمور ليستي.

وناقش الجانبان خلال اللقاء، الذي عقد في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي، أمس، سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما ناقشا مدى تأثير تغير المناخ على دول جزر الباسيفيك والدول الأفريقية النامية.

وشكر معالي الصايغ مجموعة آسيا وجزر المحيط الهادئ (الباسيفيك) على تأييدها طلب دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف COP28 في العام 2023، وأكد أن دولة الإمارات تتطلع إلى التعاون مع المجتمع الدولي للحد من آثار تغير المناخ، وإيجاد حلول لهذا الملف لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

من جانبها، تقدمت ماجنو بالشكر إلى دولة الإمارات على مواقفها الداعمة لتيمور ليستي، مؤكدة تطلعها إلى دفع العلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب.

وأشادت وزيرة الخارجية والتعاون في تيمور ليستي بالجهود الاستثنائية لتنظيم «إكسبو دبي 2020»، كما أشاد معالي الصايغ من جانبه بالمشاركة الفاعلة لجمهورية تيمور ليستي الديمقراطية في «إكسبو 2020 دبي» وبجناحها الذي يعكس جمالية الثقافة التيمورية.

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