احتفالات ضخمة بعيد الاتحاد الخمسين في القرية العالمية

المصدر: دبي- شيرين فاروق

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تتلون كل ملامح القرية العالمية بألوان العلم الإماراتي إلى جانب ألوان أعلام دول العالم التي تجمعها في كل عام في منظومة الروائع التي لا تنتهي.

تحتفل القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم باليوبيل الذهبي للإمارات، بتنظيم العديد من المفاجآت لضيوفها تحت شعار "خمسون عاماً معاً"، حيث تألق المسرح الرئيسي بعرض مذهل لأوبريت "سنوات مضيئة"، والذي تؤديه فرقة أورنينا للاستعراض المسرحي، احتفاءً بخمسين عاماً من الازدهار والنجاح، خلال الفترة ما بين 1 و 4 ديسمبر، بالتعاون مع النجمين الإماراتيين د.حبيب غلوم وفاطمة البلوشي اللذين شاركا بأدائهما الصوتي خلال الأوبريت، ومن إخراج ناصر إبراهيم. حيث يستعرض الأوبريت التاريخ الغني للإمارات، مع لوحات استعراضية تعكس ثقافة الاتحاد المتمثلة في التنوع والتعاون.

كما تشمل فعاليات الاحتفال باليوبيل الذهبي عروضاً رائعة للأوركسترا الوطنية للشباب في دبي، حيث سيؤدي أكثر من 60 شابا النشيد الوطني للإمارات، بالإضافة إلى مجموعة من المقطوعات الكلاسيكية لأشهر الملحنين خلال 60 دقيقة غنية بالأنغام التي تحتفي بالتعاون. وتعد الأوركسترا الوطنية للشباب أكبر أوركسترا طلابية في الإمارات، حيث تضم موسيقيين موهوبين ينتمون لأكثر من 25 جنسية بقيادة المايسترو منير باقيّة.

الى جانب العروض المتجولة والتراثية في كل انحاء القرية العالمية حيث يستمتع الضيوف بالاكلات من مختلف دول العالم والتسوق من كل الاجنحة المشاركة التي تضم منتجات تعبر عن تراث وتاريخ وصناعات دول العالم.

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