طقس الإمارات غداً .. صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب على بعض المناطق الشمالية والبحر قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، ورطبا ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية خاصة شرقاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً على البحر ليلاً.

الرياح: - جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 – 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً آخر الليل فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:48 والمد الثاني عند الساعة 01:03 الجزر الأول عند الساعة 18:42 والجزر الثاني عند الساعة 05:58.

بحر عمان: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 21:38 والمد الثاني عند الساعة 08:28 والجزر الاول عند الساعة 14:35 والجزر الثاني عند الساعة 03:13.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: أبوظبي 30 19 80 30 دبي 30 20 75 35 الشارقة 30 15 75 30 عجمان 31 21 80 25 أم القيوين 29 16 80 25 رأس الخيمة 29 18 85 25 الفجيرة 27 20 80 30 العين 29 19 80 30 ليوا 31 16 80 30 الرويس 31 17 85 35 السلع 30 16 85 30 دلما 29 22 80 35 طنب الكبرى 29 21 80 35 طنب الصغرى 29 21 80 35 أبو موسى 29 23 80 35.

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