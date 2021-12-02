طفول النعيمي: فخورة بمشاركتي باحتفالات عيد الاتحاد الخمسين

المصدر: دبي ــ نورا الأمير

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أعربت الدكتورة طفول النعيمي عن فخرها واعتزازها بالمشاركة في احتفالات اليوبيل الذهبي للإمارات، مشيرة إلى أن هذه المشاركة تعتبر تكريماً لها لتكون عنصراً من العناصر الفاعلة في هذه المناسبة العزيزة على القلوب، ومشاركة فاعلة في دولة تحدت المستحيلات وتخطت الصعاب، وتجاوزت نظيراتها من الدول، لتحتل المراكز الأولى إقليمياً وعالمياً بفضل القيادة الرشيدة التي بنت في إنسانها الإماراتي، واستثمرت في كفاءاتها الوطنية، ووضعت ثقتها في قدراته وإمكاناته.

وتؤكد النعيمي الحاصلة على شهادة الدكتوراة من جامعة أمبريال في المملكة المتحدة، في تخصص علوم تحليل البيانات أن هذا الاحتفال الذي يأتي في ضوء تحقيق الدولة سلسلة من الإنجازات العظيمة، سيكون حافزاً لأبناء الإمارات لمواصلة جهودهم والعمل إلى جانب قيادتهم للحفاظ على المكتسبات، وزيادة رصيد الدولة من الإنجازات المشرفة.

وتعتبر طفول التي تشارك في الاحتفال التاريخي باعتباره حكاية وفاء للرعيل الأول الذي أسس لدولة قوية، ثمرة لاستثمار القيادة الرشيدة في أبنائها وبناتها حيث بدأت مسيرتها التعليمية في مدارس الدولة، قبل أن تلتحق بدراسة الهندسة الكهربائية، لتواصل تفوقها التعليمي بنيل درجة الماجستير من جامعة "م، أي، تي" في الولايات المتحدة الأمريكية، لتتبعها بشهادة الدكتوراه في علوم البيانات من جامعة "امبريل" في المملكة المتحدة.

وقالت إن مشاركتها في الاحتفال تُعدّ تعبيراً عن مشاعر الاعتزاز والفخر بالانتماء إلى هذا الوطن الذي حقق إنجازات عملاقة خلال نصف قرن من الزمان، رافعة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو الشيوخ وشعب الإمارات.

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