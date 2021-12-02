ميثاء بنت أحمد آل نهيان: الخمسون المقبلة بوابة جديدة لمنصات الريادة

المصدر: البيان

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‏أكدت الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة ميثاء بنت أحمد آل نهيان للمبادرات المجتمعية والثقافية، أن العيد الوطني الخمسين لدولة الإمارات، يمثل يوماً للاحتفال بمنجزات وطن نشر قيم السلام والتسامح والتعايش والإخاء، وببلاد قدمت الدعم الإنساني والإغاثي لشعوب العالم أجمع، ولأرض خير احتضنت ملايين البشر من 200 جنسية، كما نحتفي بأهم المحطات التاريخية خلال 5 عقود، وبسجل زاخر من الريادة والأمجاد والمنجزات.

‏وقالت: إننا ومع احتفالنا بالعيد الوطني الخمسين، فإننا نستحضر ذكرى الوالد المؤسس، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأخوانه من الآباء المؤسسين، والذين حرصوا على ترسيخ مكانة الوطن، وآمنوا بأهمية التوحّد والتكاتف والاتحاد، فانطلقت مع شمس الثاني من ديسمبر رحلة من البذل والعطاء شملت المجالات المتنوعة، وبدأت فصول حكاية لوطن المنجزات والازدهار، ورسخت الإمارات من مكانتها الدولية لريادتها ولخيرها الذي شمل القريب والبعيد.

‏وأضافت: تواصل النهج الحكيم، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، حيث واصلت شمس إماراتنا الشروق في محافل التميز، واعتلت منصات التميز بكوادرها الوطنية المخلصة التي برهنت على ما تمتلكه من كفاءة ومهارة نتيجة للنهج الحكيم في الاستثمار ببناء الإنسان.

‏ولفتت إلى أن الخمسين عاماً المقبلة، تمثل بوابة جديدة لمواصلة تحقيق المزيد من المنجزات والريادة، مشيرة إلى الدور المحوري الذي يلعبه شباب الوطن من رجاله وبناته، حيث يشكلون العنصر الرئيسي في أساس الخطط المستقبلية، وعليهم المسؤولية الكبرى في مواصلة النهج الحكيم وحمل الراية، من خلال التسلح بالعلوم والمعارف الحديثة والانخراط في المشاريع الوطنية الراهنة واكتساب المهارات النوعية التي تتناسب مع متطلبات المستقبل.

‏وأكدت الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان، أن مؤسسة ميثاء بنت أحمد آل نهيان للمبادرات المجتمعية والثقافية، ستواصل دورها المجتمعي والثقافي من خلال إطلاق المزيد من المبادرات والتي تستهدف مختلف فئات وشرائح المجتمع، بالشراكة والتعاون مع الجهات المعنية، بما يسهم في تحقيق رؤية المؤسسة ومستهدفاتها المستقبلية والتي تتوائم مع تطلعات قيادتنا الرشيدة.

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