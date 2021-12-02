"دورية السعادة" و"أبوظبي الإسلامي" يكرمان 50 سائقا ملتزماً

المصدر: البيان

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وزعت دورية السعادة بشرطة أبوظبي بالتعاون مع مصرف أبوظبي الاسلامي "50" شهادة شكر وتقدير ومسكوكة عام الخمسين للسائقين الملتزمين مرورياً كتبت عليها "50 عاماً من الازدهار و 50 عاماً من الأمن والأمان و 50 عاماً من الفخر شكراً للإمارات قيادتاً وشعباً وشكراً لكم فرداً فرداً وأدام الله لنا إماراتنا الحبيبة" تزامناً مع الاحتفالات بعيد الاتحاد الخمسين للدولة.

وتأتي تلك المبادرة ضمن جهود شرطة أبوظبي والشركاء الاستراتيجيين "مصرف أبوظبي الإسلامي" من خلال دوريات السعادة في نشر الإيجابية للسائقين ومختلف فئات المجتمع لتحفيز السلوكيات الإيجابية والالتزام بقواعد السير والمرور، وإسعاد مستخدمي الطريق وجعل الطرق أكثر أمانا وسلامة.

وأكدت دوريات السعادة خلال توزيع الهدايا حرص شرطة أبوظبي على انتهاج أفضل وأرقى النظم و الآليات لنشر، وتعزيز الثقافة المرورية لدى مختلف شرائح المجتمع، بما يسهم في الحفاظ على الأرواح و الممتلكات.

وأعرب السائقون عن سعادتهم البالغة بشهادات الشكر والتقدير والتي أسهمت في نشر البهجة والسعادة احتفاء بهذا الحدث التاريخي مشيدين بجهود شرطة ابوظبي الرائدة في التواصل والتفاعل معهم في جميع المناسبات الوطنية.

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