غوغل يحتفي بعيد الاتحاد الخمسين

المصدر: البيان

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يحتفي محرك البحث العالمي غوغل بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يوافق 2 ديسمبر، بوضع صورة العلم الإماراتي على صفحته.

وتحتفل الإمارات، اليوم الخميس 2 ديسمبر بالذكرى الـ 50، لقيام اتحاد الإمارات السبع، في ترجمة صادقة لمسيرة الاتحاد التي امتدت عبر 50 عاماً مضيئة وحافلة بالأحداث والمهام الكبيرة والإنجازات.

ويمثل اليوم الوطني مناسبة للاحتفاء بإنجازات دولة الإمارات التي حققتها منذ إعلان تأسيسها، وتذكر الآباء المؤسسين للاتحاد.

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