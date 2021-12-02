9 مواليد في الساعات الأولى للعيد الخمسين في مستشفيات برجيل

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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استقبلت مستشفيات برجيل في أبوظبي والعين، التابعة لمجموعة (في بي اس) للرعاية الصحية، 9 مواليد في الساعات الأولى من اليوم الوطني الـ50 لدولة الإمارات، والذين تم الاحتفاء بهم بالورود ابتهاجاً بهذه المناسبة العزيزة على المواطنين والمقيمين في الدولة.

وكانت الولادة الأولى بمدينة برجيل الطبية في أبوظبي في ليلة اليوم الوطني للطفلة الاماراتية هند أحمد المرزوقي التي ولدت الساعة 12:01 بعد منتصف الليل في 2 ديسمبر، وقالت جدتها فاطمة الجابر: «إن ولادة هند أدخلت الفرحة على العائلة في هذا اليوم المميز، ونحمد الله بأنها ووالدتها بصحة جيدة، وأصبحت فرحتنا بالمناسبة مضاعفة في هذا اليوم المميز للإمارات، ونبارك لقادتنا الرشيدة وحكومتنا وشعب الإمارات اليوم الوطني الـ، 50، ونشكر الكادر الطبي والتمريضي في مدينة برجيل الطبية على الرعاية المتميزة التي حظينا بها، والتي اعتدنا عليها".

وفي الساعة 12:10 بعد منتصف الليل من اليوم الوطني، استقبلت المدينة التوأم الاماراتي حميد وعلي أحمد الكثيري، بوزن 2100 و 2400 جرام وقال والد الطفلين: "رزقنا اليوم بمشيئة الله بتوأمنا حميد وعلي، نحمد الله على نعمه قدومهما سالمين وهم ووالدتهم في صحة جيدة، فرحتنا كبيرة لمجيئهم في عيد الاتحاد، ونحمد الله على سلامتهم، إننا سعداء جداً بولادتهم في اليوم الوطني، وفي هذا اليوم نبارك لقيادتنا الرشيدة وحكومتنا وشعب الإمارات باليوم الوطني، وهي مناسبة عزيزة على قلوبنا، وتغمرنا الفرحة في هذا اليوم من كل عام، وبقدومها فرحتنا أصبحت فرحتنا فرحتين فرحة اليوم الوطني وفرحة قدوم توامنا".

ورزقت عائلة المواطن فيصل ارحمة بطفلتهم فاطمة عند الساعة 2:36 بعد منتصف الليل من اليوم الوطني، وبلغ وزنها 2 كيلو و278 جرام، وقال والدها: «بحمد الله تضاعفت فرحتنا اليوم بقدوم طفلتنا فاطمة جعلها الله من البارين، فرحتنا كبيرة لمجيئها في عيد الاتحاد، ونتمنى لقيادتنا الرشيدة وحكومة وشعب الإمارات الخير والأمن والأمان دوما"، فيما ولد الطفل الخامس في الساعة السادسة صباحا بوزن 2 كيلو و794 غرام وجميعهم بصحة جيدة.

وقالت الدكتورة ريهان سعفان استشارية أمراض النساء والتوليد ومديرة خدمات الأمومة في مدينة برجيل الطبية:" نحن سعداء للغاية بمواليد اليوم الوطني، فنحن نشارك الأهل هذه الفرحة التي اصبحت فرحتين في ظل الاحتفالات التي تعم ارجاء الدولة باليوم الوطني، نتمنى للمواليد الجدد أن يتمتعوا بالصحة والعافية ونبارك للأهل قدوم أطفالهم بصحة وسلامة".

فيما استقبل مستشفى برجيل في أبوظبي المولود الأول في تمام الساعة 12:00 صباحا بوزن 2650 جرامًا، وقال والد الطفلة ميثاء مسلم المنهالي: "اننا في غاية السرور لاستقبال طفلتنا الثانية ولطالما انتظرت العائلة هذا اليوم الذي يشهد احتفال الدولة باليوبيل الذهبي انه لفخر كبير، وأشكر الطاقم الطبي والتمريضي في مستشفى برجيل بأبوظبي على الرعاية والخدمة طوال الفترة الماضية".

وقد ولد الطفل الإماراتي خالد راشد الشحي، الطفل الثاني في مستشفى برجيل في الساعة 12:30 صباحًا، وفي الساعة 1:06 صباحاً استقبلت المستشفى الطفلة الثالثة شيخة فايز هادي المحرمي، فيما استقبل مستشفى برجيل بمدينة العين في تمام الساعة 02:12 صباحاً طفلة اماراتية لعائلة حسين بن غريب، وكان وزنها 3220 جرامًا، وهي في صحة جيدة.

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